بعدما قفز 11 قرشًا.. ارتفاع جديد ومفاجئ للدولار أمام الجنيه

الأربعاء، 25-05-2022
01:57 م
ارتفع سعر الدولار
في البنوك
العاملة في مصر
اليوم الأربعاء 25-5-2022، ووفقا لأخر تحديث سجل سعر الدولار
في
البنك المركزي المصر
ي وبلغ 18.46 جنيه للشراء و18.54 جنيه للبيع.
أعلى سعر لـ شراء الدولار
وسجل أعلى سعر لـ شراء الدولار
18.57 في مصر
ف أبو ظبي الإسلامي، ووصل سعر الدولار
في بنك الاسكندرية إلى 18.55
جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع، وفي البنك العقاري المصر
ي العربي سجل 18.56 جنيه
للشراء و18.62 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار
في البنك
الأهلي المصر
ي إلى 18.54 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع، وفي بنك مصر
إيران
للتنمية سجل سعر الدولار
18.54 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في البنك التجاري الدولي
وسجل سعر الدولار
في البنك
التجاري الدولي 18.53 جنيه للشراء و18.59 جنيه للبيع، وفي بنك البركة وصل سعر الدولار
إلى 18.45 جنيه
للشراء و18.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار
الأمريكي
أمام الجنيه
خلال التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022 ولليوم الثالث
على التوالي، ويقدر الارتفاع بحوالي 9
قروش، حسب آخر تحديثات لـ سعر الدولار
في البنوك
المحلية.
أسعار الدولار في مصر
سجلت أسعار الدولار في مصر
ارتفاعا بختام تعاملات أمس بمقدار ١١ قرشا، وارتفعت أسعار الدولار في مصر
خلال
تعاملات أمس الأول، بمتوسط 13 قرشا، وبذلك تسجل زيادة أسعار الدولار في مصر
حوالي
٣٣ قرشا على مدار الثلاثة أيام الأخيرة، وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك
العاملة في السوق المصر
ية.
أعلى سعر للدولار
وسجل أعلى سعر للدولار في مصر
اليوم شراء 18.58 جنيه في مصر
ف أبو ظبي الإسلامي، وسجل أعلى سعر للدولار
في مصر
بذات البنك منذ عدة أيام.
سعر الدولار
في البنك المركزي
المصر
ي
18.45 جنيه للشراء، مقابل 18.57 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في مصر
ف أبو ظبي
الإسلامي
18.58 جنيه للشراء، مقابل 18.63 جنيه للبيع.
أسعار الدولار بالبنوك
اليوم
سعر الدولار
في بنك الإمارات
دبي الوطني
18.52 جنيه للشراء، مقابل 18.62 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك كريدي
اجريكول
18.52 جنيه للشراء، مقابل 18.59 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في البنك العربي
الإفريقي الدولي
18.52 جنيه للشراء، مقابل 18.62 جنيه للبيع.
الدولار
سعر صرف الدولار الأمريكي
سعر الدولار
في بنك بلوم
18.45 جنيه للشراء، مقابل 18.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك مصر
إيران
للتنمية
18.54 جنيه للشراء، مقابل 18.62 جنيه للبيع.
أسعار صرف الدولار الأمريكي
سعر الدولار
في المصر
ف المتحد
18.49 جنيه للشراء، مقابل 18.59 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك المشرق
18.52 جنيه للشراء، مقابل 18.62 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك الكويت
الوطني
18.42 جنيه للشراء، مقابل 18.52 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في البنك الأهلي
المصر
ي
18.55 جنيه للشراء، مقابل 18.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك مصر
18.54 جنيه للشراء، مقابل 18.60 جنيه للبيع.