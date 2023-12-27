بعدما سجل رقمًا قياسيًا.. كم وصل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء؟

الأربعاء، 27-12-2023
01:45 م
حافظ سعر الدولار
في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية) على مستواه القياسي خلال تعاملات اليوم وذلك بعد ما سجل أمس ارتفاعا ملحوظا لأول مرة خلال شهر ديسمبر الجاري، وفق ما قاله أحد المراقبين لوسائل إعلام.
وأوضح المصدر أن سعر الدولار
في السوق السوداء يتراوح بين 52 و53 جنيها خلال تعاملات اليوم، وهو ما يعكس زيادة الطلب على شرائه مقابل نقص المعروض في البنوك والصرافات.
وتواجه مصر ضغوطا من نقص النقد الأجنبي على مدار آخر 22 شهرا بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
واتسعت فجوة سعر الدولار
في السوق الرسمي في البنوك والصرافات وغير الرسمي في السوق السوداء بنحو 22 جنيها، حيث سجل بالقطاع المصرفي بنهاية تعاملات أمس قرب 31 جنيها.
وتزامن ارتفاع سعر الدولار
في السوق السوداء ليصل إلى مستواه القياسي لأول مرة، مع زيادة أسعار الذهب في السوق ووقف البنوك تفعيل بطاقات الائتمان (كريدت كارد) الجديدة في التعاملات الدولية (بالدولار
وأي عملة أجنبية أخرى).
كان بنكا الأهلي ومصر قررا وقف التعاملات الدولية على بطاقات "كريدت كارد" لمدة 6 شهور بداية من الأسبوع الجاري، بسبب زيادة الطلب على إصدارها وأزمة النقد الأجنبي، مع استمرار عمل البطاقات القائمة.
وتدرس بعض البنوك العاملة في السوق المصرية إرجاء تفعيل بطاقات الائتمان "كريدت كارد" للتعامل بالنقد الأجنبي سواء خارج أو داخل مصر، لمدة 3 أو 6 شهور، بسبب أزمة نقص الدولار
، وفق ما قاله بعض مسؤولي البنوك لمصراوي.
كان سعر الدولار
ارتفع مقابل الجنيه بشكل رسمي بالبنوك بنسبة 96% خلال آخر 21 شهرا على 3 موجات، بعد عودة البنك المركزي مجددا لسياسة مرونة سعر الصرف بعد الحياد عنها خلال عامي كورونا 2020 و2021.
وعاد المركزي لمرونة سعر الصرف مجددا بهدف القضاء على الدولرة وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.