بعدما تجاوز 41 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم





استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه في البنوك ومكاتب الصرافة.

وتشهد السوق السوداء للدولار ارتباكا شديدا على مدار الأيام الماضية بعدما تجاوز سعره 41 جنيهًا، مع الاتجاه للانخفاض على خلفية انضمام مصر لمجموعة بريكس، وقيام الحكومة المصرية بالسير في عدة مسارات مختلفة تؤدي في النهاية لمواجهة أزمة شح الدولار.

سعر الدولار في مصر

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري استقراراً عند مستوياته السابقة 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي البنوك سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ماذا يحدث في السوق السوداء؟

وتشهد السوق السوداء حالة من الارتباك الحذر في التعاملات بحسب متعاملين، ما بين الصعود والهبوط، حيث يتردد أن سعر الدولار في السوق السوداء انخفض إلى ما دون 39 جنيها.