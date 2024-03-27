بعدما ارتفع لـ 48.. سعر الدولار في البنوك اليوم

الأربعاء، 27-03-2024
01:12 م
تراجع سعر الدولار اليوم
الأربعاء 27 مارس 2024، مقابل سعر الجنيه المصري، وذلك بنحو 5 قروش عن سعره أمس، حيث بلغ سعر الدولار أمس 48 جنيها، ولكن يسجل الآن 47.95 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 47.7 جنيه للشراء، ونحو 47.8 جنيه عند البيع.
سعر الدولار اليوم
في البنك الأهلي المصري
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 47.73 جنيه للشراء، ونحو 47.83 جنيه عند البيع.
سعر الدولار اليوم
في بنك مصر
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.75 جنيه للشراء، ونحو 47.85 جنيه عند البيع.
سعر الدولار اليوم
في البنك التجاري الدولي
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.73 جنيه للشراء، ونحو 47.83 جنيه عند البيع.
سعر الدولار اليوم
في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 47.75 جنيه للشراء، ونحو 47.85 جنيه عند البيع.
سعر الدولار اليوم
في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 47.85 جنيه للشراء، ونحو 47.95 جنيه عند البيع.
سعر الدولار اليوم
في بنك الكويت الوطني
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني نحو 47.7 جنيه للشراء، ونحو 47.8 جنيه عند البيع.
سعر الدولار اليوم
في البنك العقاري المصري العربي
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.7 جنيه للشراء، ونحو 47.8 جنيه عند البيع.
سعر الدولار اليوم
في المصرف العربي الدولي
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي نحو 47.75 جنيه للشراء، ونحو 47.85 جنيه عند البيع.
سعر الدولار اليوم
في بنك الاستثمار العربي
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي نحو 47.7 جنيه للشراء، ونحو 47.8 جنيه عند البيع.