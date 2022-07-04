الإثنين 04 يوليه 2022
توقيت مصر 14:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

دولة عربية تعلن حبس سفيرها في إيطاليا والسبب صادم

نداء شرارة تُجيب وتحسم الجدل.. الحجاب أم الفن؟

السفير والسكرتيرة داخل السفارة.. فضيحة جنسية تهز الكويت

دخلت الإسلام مؤخرًا.. أنباء عن اعتزال فنانة شهيرة بعد حذف كل صورها من «إنستجرام»

ارتفاع مفاجئ وغير مسبوق للريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك

أسماك القرش المفترسة تهاجم السياح في بحر الغردقة وتلتهم سائحتين

أول ظهور لوالدة قاتل نيرة أشرف وتكشف مفاجآت عن ابنها

منع الـ«VIP».. قرار سعودي بشأن الحجاج

الكشف عن السبب الذي أجبر ليفربول على قبول شروط صلاح

بسنت حميدة تثير الجدل بالسجود بـ«الشورت».. و«شوبير»: مش عاجبك متتفرجش

ADS
 

بشكل رسمي.. ارتفاع مفاجئ وغير مسبوق للريال السعودي أمام الجنيه

331a2d62e2b3436a1f4833d51fdc1409
الريال
Native
Teads
الإثنين، 04-07-2022 11:00 ص
ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في مصر خلال تداولات صباح الإثنين 4 يوليو2022، لدى البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية والخاصة.

وصعد سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى نحو 5 جنيهات للشراء، و5.02 جنيه للبيع، مقابل 4.99 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع أمس، بحسب بيانات المركزي عبر موقعة الرسمي " cbe.org.eg".

وزاد سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي، إلى 5 جنيهات للشراء، و5.02 جنيه للبيع، مقابل 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع بختام تعاملات أمس.

وارتفع سعر الريال السعودي في بنك مصر، إلى مستوى 4.99 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، مقابل 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع عند إغلاق أمس.

وأيضًا صعد سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، إلى نحو 5 جنيهات للشراء، و5.02 جنيه للبيع، مقابل 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع أمس.
 

إقرأ ايضا

images

الريال السعودي يتخطى 5 جنيهات أمام الجنيه المصري

ماكينات-الصراف-الألي-مصر-1024x698

بداية من غد.. البنك المركزي يعلن قيمة عمولة رسوم السحب من ماكينات الـ ATM

2022_3_31_16_24_19_15

للمرة الثانية في أيام.. ارتفاع مفاجئ للدولار أمام الجنيه

أخبار متعلقة

images

الريال السعودي يتخطى 5 جنيهات أمام الجنيه المصري

62-095930-price-dollar-egypt-june-19-2022-morning-calm_700x400

أعلى سعر في هذا البنك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين في البنوك المصرية

2018_10_19_15_45_37_695

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم

cdn4.premiumread

سعر الدولار اليوم السبت في مصر تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك

cdn4.premiumread

الدولار يسجل أعلى سعر في بداية تعاملات اليوم بهذه البنوك

2020_3_2_16_30_44_924

بعد قفزة جديدة في سعر الصرف.. سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه