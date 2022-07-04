بشكل رسمي.. ارتفاع مفاجئ وغير مسبوق للريال السعودي أمام الجنيه

الإثنين، 04-07-2022
11:00 ص
ارتفع سعر الريال
السعودي اليوم في مصر خلال تداولات صباح الإثنين 4 يوليو2022، لدى البنك المركزي
المصري والبنوك
الحكومية والخاصة.
وصعد سعر الريال السعودي
اليوم في مصر لدى البنك المركزي
، إلى نحو 5 جنيهات للشراء، و5.02 جنيه للبيع،
مقابل 4.99 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع أمس، بحسب بيانات المركزي عبر موقعة
الرسمي " cbe.org.eg".
وزاد سعر الريال السعودي
اليوم في مصر لدى البنك الأهلي، إلى 5 جنيهات للشراء، و5.02 جنيه للبيع، مقابل
4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع بختام تعاملات أمس.
وارتفع سعر الريال
السعودي في بنك مصر، إلى مستوى 4.99 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، مقابل 4.98
جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع عند إغلاق أمس.
وأيضًا صعد سعر الريال
السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، إلى نحو 5 جنيهات للشراء، و5.02 جنيه
للبيع، مقابل 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع أمس.