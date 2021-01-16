بشري سارة من المالية للعمالة الغير منتظمة

السبت، 16-01-2021
10:10 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد
الدكتور محمد معيط وزير المالية
، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات
والفئات الأكثر متضررا من تداعيات أزمة «كورونا»، فسيتم بدءا من اليوم تحويل مليار
جنيه، لسداد الدفعة الثانية من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التي تقدر
بـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة، وبذلك يكون قد تم تحويل أكثر من ٤,٣ مليار جنيه
لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن، بما
يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، لافتًا إلى أنه تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة
للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات
الطوارئ بوزارة القوي العاملة.
قال
الوزير، إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية
بنسبة ٣٥,٨٪، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى
بالرعاية، وقد تمت إضافة ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج «تكافل وكرامة»
مع بداية أزمة «كورونا»، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضي،
لمساعدتهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي تفرضها «الجائحة»، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
أشار
الوزير، إلى أن الرئيس
عبد الفتاح السيسى وجه مع بداية «الجائحة» بتخصيص ١٠٠ مليار
جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين،
ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس
بتعزيز حزمة المساندة المالية
لمجابهة الآثار
السلبية لهذا الوباء العالمي، موضحا أن الحكومة بادرت منذ بداية «الجائحة» باتخاذ إجراءات
فورية لدعم القطاع الطبي حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات
الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضا بتدبير مليار
جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف
مساراته على مستوي الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن ١٤,٤ مليار جنيه.