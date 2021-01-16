السبت 16 يناير 2021
توقيت مصر 10:30 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السبب الحقيقي لحذف " اليوتيوب " أغنية محمد منير " فينك يا حبيبي "

رئيس الفلبين يوجه رسالة قاسية للنساء

بشري سارة من المالية للعمالة الغير منتظمة

الجيش الإثيوبي يرد على السودان بشأن «الحرب الوشيكة»؟

في مثل هذا اليوم عام2014.. الأهلي يتعاقد مع أبوتريكة (تقرير)

شاهد.. انفجار هائل يهز لبنان

الولايات المتحدة تحذر من أكبر تهديد إرهابي في 2021

قرار عاجل من «واتساب» بعد مغادرته من قِبل الملايين

قرارات جديدة لـ" ترامب" في يوم رحيله عن البيت الأبيض

شاب يٌنزل فتاة من سيارتها بالقوة ويتهجم عليها في وضح النهار (فيديو)

ADS
 

بشري سارة من المالية للعمالة الغير منتظمة

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 16-01-2021 10:10 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر متضررا من تداعيات أزمة «كورونا»، فسيتم بدءا من اليوم تحويل مليار جنيه، لسداد الدفعة الثانية من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التي تقدر بـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة، وبذلك يكون قد تم تحويل أكثر من ٤,٣ مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن، بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، لافتًا إلى أنه تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.
قال الوزير، إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٥,٨٪، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وقد تمت إضافة ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج «تكافل وكرامة» مع بداية أزمة «كورونا»، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضي، لمساعدتهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي تفرضها «الجائحة»، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
أشار الوزير، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه مع بداية «الجائحة» بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي، موضحا أن الحكومة بادرت منذ بداية «الجائحة» باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبي حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مساراته على مستوي الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن ١٤,٤ مليار جنيه.
 

إقرأ ايضا

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

حجارة ذهب من مرسي علم

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم

أخبار متعلقة

وزير المالية

بشري سارة من المالية عن أسعار السلع بالأسواق

وزير المالية

المالية: إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة .

وزير المالية

وزير المالية يعلن إطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة

وزير المالية

المالية : استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

ارشيفية

4.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية

وزير المالية

بشري سارة من المالية عن تسوية المنازعات الجمركية