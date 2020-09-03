بشرى سارة.. أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات

الذهب

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب اليوم الخميس تراجعت للمرة الثانية بقيمة 7جنيهات ، بعد هبوط سعر أوقية الذهب عالمياً إلي 1937 دولارا.



وأضاف، أن ذلك انعكس على أسعار جرام الذهب لتسجل 848 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 : 726.85 جنيه



عيار 21 : 848 جنيها



عيار 24 : 969.10 جنيه



الجنيه الذهب : 6784 جنيها



السعر العالمي : 1937 دولارا