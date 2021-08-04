برنامج تحرير الفيديو Wondershare Filmora

الأربعاء، 04-08-2021
12:08 م
تسمح مونتاجات الفيديو للمهنيين والأفراد بإنشاء مادة إعلامية أو رواية قصة وغير ذلك، ويتضمن ذلك معالجة ودمج ملفات فيديو وصورة وصوت متعددة معًا في ملف واحد، في الواقع ، يكمن سر إنشاء مونتاج عالي الجودة في استخدام عدة عناصر لتحسين النتيجة النهائية، ومع ذلك ، فإن تدخل برنامج تحرير فيديو ضروري لتنظيم كل شيء، لهذا ستحتاج إلى محرر الفيديو المناسب للحصول على النتيجة المرغوبة، و على الرغم من وجود الكثير ، وقع اختيارنا على Wondershare Filmora
. وهو برنامج تم إنشاؤه في عام 2010 في الصين من قبل شركة Wondershare ، وهو حاليًا في نسخته التاسعة، لذلك سنقدم لك رأينا حول الميزات الرئيسية لهذا المنتج حتى تتمكن من تكوين رأيك الخاص به، و نأمل أن تساعدك هذه القراءة في تحديد ما إذا كان Filmora هو ما كنت تتوقعه.
ما هو برنامج Wondershare Filmora
Filmora هي أداة تحرير فيديو شهيرة مخصصة للمستخدمين الذين يرغبون في التركيز على تحرير وإنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة. يقدم البرنامج دعم التحرير لمقاطع الفيديو بدقة 4K، إنه منتج ميسور التكلفة ومجهز بأدوات مخصصة للفيديو والصوت، يمنح المستخدمين عددًا كبيرًا من الخيارات عندما يتعلق الأمر بالتصميم وإضافة التأثيرات وتخصيص مقاطع الفيديو.
كما تتيح هذه الأداة للمستخدمين إمكانية إلقاء التراكبات والتوصل إلى رسوم متحركة وعناصر وإضافة صوت وإدراج نصوص، وهي أداة مثالية خاصة لأولئك الذين يرغبون في تقديم إهداءات وإشادة وقصص في مقاطع الفيديو الخاصة بهم، كما يُمكن أيضًا المستخدم من تضمين المقاطع الصوتية في أي فيديو، وتساعد مراجعات برنامج تحرير الفيديو السهل Filmora المستخدمين على قص أو زيادة / تقليل أحجام الفيديو وغيرها، و ويتيح كذلك عمل خيار "tilt-shift" لطمس بعض أجزاء الفيديو فقط حتى يتمكن المرء من التركيز على مقطع معين، ويتوفر أيضًا خيار لإزالة "ضوضاء" الفيديو من ضمن خيارات عديدة أخرى تجعل صنع محتوى مرئي وصوتي بسيطًا وسهلًا واحترافي في نفس الوقت.
وظائف برنامج Filmora مزايا عديدة في محرر فيديو واحد
يتيح استخدام محرر الفيديو هذا العديد من الوظائف المميزة التي تجعل الحصول على نتيجة نهائية احترافية مهمة بسيطة حتى للمبتدئين، وتشمل وظائفه:
واجهة المستخدم
واجهة مستخدم Filmora بسيطة ومريحة للغاية، وهي تتكون من ثلاثة أجزاء أساسية تسهل تحرير الفيديو، وهي المكتبة ونافذة المعاينة والخط الزمني.
تتيح لك المكتبة تجميع ملفات الفيديو والصور والصوت لاستخدامها في دليل واحد، ليكونوا بعد ذلك جاهزين للاستخدام ويمكنك ترتيبها بسهولة على جدولك الزمن، كما تسمح الواجهة أيضًا بالوصول إلى التأثيرات المختلفة المعروضة.
بالنسبة للملفات الكبيرة ، يوفر Filmora ميزة تسمح بتقسيمها إلى تسلسلات صغيرة، ويمكنك بعد ذلك تعديلها لتناسب احتياجاتك.
ولأنه من الضروري الحصول على نظرة عامة على تطور التحرير، لهذا ، لدى مستخدمي Filmora نافذة معاينة، على وجه الخصوص ، والتي تمكن المستخدم من تشغيل ملفات الفيديو أو المشاريع الحالية أو حتى عمليات التحرير النهائية قبل التصدير.
الجزء الأخير من الواجهة هو الجدول الزمني والذي يعد أساس التجميع، في الواقع ، لإجراء تحرير الفيديو الخاص بك ، يجب عليك سحب الملفات و إفلاتها من المكتبة إلى أحد مساراتها، سوف يسمح لك مبدأ المغناطيسية بربط التسلسلات المختلفة معًا، أيضًا ، يجب ترتيب الملفات على المخطط الزمني بالترتيب الذي تظهر به في العرض النهائي.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك إنشاء ما يصل إلى 100 مسار لدمج مقاطع الفيديو والأصوات والصور الخاصة بك، وهي خاصية مثيرة للاهتمام لإنشاء تعديلات جيدة.
أدوات التحرير والتحسين
الملفات المستخدمة لتحرير الفيديو ليست بالضرورة موحدة، ولهذا السبب في أن أحدث إصدار من Filmora يقدم مجموعة واسعة من الأدوات لتحسينها، لقد تم تصميمها لتعطي نتائج جيدة واحترافية، حيث تتيح لك أداة التحويل تعديل جوانب مختلفة من الملف مثل التدوير أو الحجم.
علاوة على ذلك ، فهي مهمة لتسوية الملفات من أجل تشكيل تجميع متجانس، وبالنسبة لأداة التكوين ، فهي تتيح تطبيق تأثيرات التراكب على التسلسلات في المخطط الزمني، كما يسمح على وجه الخصوص بتطبيق الخلفية الخضراء التي تستخدم على نطاق واسع في البيئة المهنية، إذ يتكون من استبدال الخلفية الأصلية بخلفية خضراء حتى تتمكن من تطبيق صورة ثابتة أو رسم متحرك عليها.
ويوفر Filmora وظيفة تثبيت وهي مهمة للغاية عندما يتعلق الأمر بربط الفيديو، ففي الواقع ، الاختلافات في الجودة بين الملفات التي نستخدمها تولد عدم توازن يمكن أن يؤثر على جودة العرض، لذلك ، تعمل أداة التثبيت على إصلاح هذه المشكلة لتجنب آثار الهزات ، من بين أمور أخرى.
أخيرًا ، تتيح لك أداة الظل المسقط إنشاء تأثيرات الظل في مقاطع الفيديو والعناوين، وهذا جانب آخر يستخدمه المحترفون على نطاق واسع وقد حفزنا العثور عليه في Filmora على إبداء رأي إيجابي للغاية حول هذا البرنامج.
التأثيرات والانتقالات
يوفر برنامج تحرير الفيديو هذا أكثر من 300 تأثير وانتقال، ويتضمن ، من بين أشياء أخرى ، مؤثرات صوتية مختلفة، والعديد من التراكبات التي يمكنك استخدامها على النحو الذي يراه المستخدم مناسبًا، حتة بالنسبة لأولئك الذين يعدون غير محترفين في تحرير الفيديو ، فقد وجدوا أن استخدام هذه التأثيرات والانتقالات أمر سهل للغاية مع Filmora.
في الواقع ، يتم ضبطها مسبقًا و هي قابلة للتخصيص دون صعوبة كبيرة، كما تأتي هذه التأثيرات والانتقالات ذات جودة عالية، وهي خاصية مفيدة بالأخص لمن لديهم معرفة محدودة بتحرير الفيديو.
أخيرًا ، من الممكن أيضًا تطبيق تأثيرات التكبير والتصغير لتخصيص الصور الثابتة، و بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون النصوص متحركة ومخصصة.
تنسيقات الإخراج
لاستكمال تحرير الفيديو، لا بد من تصديره إلى تنسيق محدد، ويتيح هذا البرنامج من بين العديد من الخيارات الأساسية المختلفة، خيار تنسيق الإخراج، والذي يجمع التنسيقات التي تستخدم عادة لتصدير ملفات الفيديو معًا، ويتضمن ذلك، MP4 و WMV و AVI و MKV والكثير غيرها.
كما يتم استخدام أداة محرر الفيديو Filmora لتصدير المونتاج إلى أنسب التنسيقات للأجهزة الطرفية مثل أجهزة iPad أو الهواتف الذكية المختلفة، فضلًا عن تنزيل فيديو مجاني على Youtube و Vimeo ، حيث يقوم هذان الخياران على التوالي بتصدير مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها إلى هذه الأنظمة الأساسية، إضافة إلى خيار DVD، والذي يتيح إنشاء ملفات محسنة لنسخ المقاطع على قرص DVD.
ويمكن تجربة العديد من وظائفه من خلال برنامج تحرير الفيديو المجاني Filmora في نسخته التجريبية.
تحميل برنامج Filmora wondershare للويندوز من هنا
تحميل برنامج Filmora wondershare للماك من هنا