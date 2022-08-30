انهيار مفاجئ في أسعار الذهب ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 30-08-2022
08:56 ص
هبطت أسعار الذهب
بقوة اليوم الثلاثاء وفقا لبورصة الذهب
العالمية ، على
خلفية ارتفاع الدولار
الأمريكي ، إذ انخفض سعر أوقية الذهب
لتسجل 1734.63 بعد أن وصلت إلى 1750 الخميس
الماضي.
وعلى المستوى المحلي استقرت أسعار الذهب
اليوم الثلاثاء في مصر بعد تباين
الأيام الماضية ، إذ سجل سعر جرام الذهب
عيار 21 : 1085 جنيها، بعد أن وصل إلى 1092 جنيها الأيام
السابقة.
وتراجع سعر أوقية الذهب
لتسجل 1734 دولارًا ، واقتربت من 2000 دولار في ذورة
الحرب الروسية الأوكرانية.
وسجل سعر الذهب
عيار 21 في مصر اليوم الثلاثاء 1085 جنيها بعد أن وصل إلى
1092 جنيها صباح الخميس الماضي في بداية التعاملات ، كما سجل سعر الذهب
عيار 21 في
نفس اليوم بنهاية التعاملات 1083 جنيها.
وشهدت اسعار الذهب
موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير
متوقع خلال الأزمة الروسية الأوكرانية
الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب
عيار 21 : 1200 جنيه الإثنين 9 مايو، أي
فقد منذ هذا اليوم 125 جنيها.
وسجل سعر جرام الذهب
عيار 21 اليوم في مصر : 1078 جنيها اليوم الاثنين 29
-8-2022 ،فيما سجل سعر جرام الذهب
عيار 21 الخميس الماضي : 1083 جنيها ، و1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.
وسجل الذهب
عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر
جرام الذهب
عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس
2021.