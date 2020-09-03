الجمعة 04 سبتمبر 2020
توقيت مصر 02:00 ص
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر
"طبيب الفريسكا" يكشف أصعب الموقف في حياته
انخفاض ملحوظ في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم
بشرى سارة.. أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات
مستشار الرئيس: تقسيم الطلاب على مجموعات خلال الدراسة
رعب في لبنان.. تفجير جديد يهز طرابلس
هذه أضرار تطبيق التوقيت الصيفي على الصحة
بث مباشر.. الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز
اكتشفت خيانته..عروس تنتقم من عريسها في الزفاف بطريقة صادمة(صور)
مؤشرات على وجود شخص ناجٍ في انفجار بيروت
الرئيسية
مال وأعمال
انخفاض ملحوظ في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم
دولار
الخميس، 03-09-2020
09:59 م
أحمد سالم
شهدت أسعار الدولار الأمريكى اليوم الخميس 3-9-2020، انخفاضا ملحوظا بمقدار قرشين لـ 3 قروش فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وأبرزها "البنك المركزى، والبنك الأهلى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى".
ويأتي ذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا انخفاضا فى البنك الأهلى المصرى بمقدار قرشين.
ليسجل 15.80جنيه للشراء، و15.90جنيه للبيع مقابل 15.82جنيه للشراء، و15.92جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى انخفض بمقدار 3 قروش ليسجل 15.78جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.
Copy
سعر الدولار
مال
اخبار الدولار
إقرأ ايضا
بشرى سارة.. أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات
تعرف على أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم
«موديز» تشيد بقوة الاقتصاد المصري
أخبار متعلقة
تعرف على أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم
تعرف على أسعار الدولار اليوم الثلاثاء
تفاوت ملحوظ في أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين
الدولار يحقق مفاجأة أمام الجنيه في التعاملات المسائية
الدولار يسجل هذا الرقم خلال التعاملات المسائية