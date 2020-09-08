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انخفاض أسعار الذهب 5 جنيهات وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الذهب
الذهب
الثلاثاء، 08-09-2020 08:37 م خالد الشرقاوي
هبطت أسعار الذهب في مصر بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تأثرًا بتراجع سعر المعدن عالميًا.
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 838 جنيهًا مقابل 843 جنيهًا أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 718 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 957.7 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6704 جنيهات.
وعالميًا تراجعت أسعار الذهب في تعاملات الصباح بنسبة تصل إلى 0.86% بحلول الساعة الواحدة و14 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.
وبلغ سعر أوقية الذهب 1917 دولارًا، بانخفاض نسبته 16.6 دولار في الأوقية مقارنة ببداية التعاملات.

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