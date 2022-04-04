انخفاص تاريخي في أسعار الذهب

الإثنين، 04-04-2022
10:48 ص
شهدت أسعار الذهب
اليوم الإثنين 4-4-2022، في مصر انخفاض
ا مقارنة بالأسعار
الفترة الماضية ، وذلك لجميع أعيرة الذهب
بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع
غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية ليتجاوز سعر جرام الذهب
عيار 21 الألف جنيه ، ووصل يوم 22 مارس إلى 1075 جنيها للجرام.
وسجل متوسط سعر جرام الذهب
عيار 21 : 964 جنيها اليوم الاثنين 4-4-2022
لينخفض بذلك عن ذروته الأيام الماضية بمقدار 111 جنيها، بينما سجل سعر جرام الذهب
عيار 21 : 976 جنيها الأسبوع الماضي و
889 جنيها الأسبوع قبل الماضي.
وسجل الذهب
عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر
جرام الذهب
عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس
2021 أي ارتفع مقارنة بهذه التوقيت 214 جنيها.
ويقدم “صدى البلد” للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب
اليوم خاصة الذهب
عيار 21
وسعر جرام الذهب
في مصر اليوم الإثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء
وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب
.
أسعار الذهب
عيار 21
سجلت أسعار الذهب
اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 964 جنيها للجرام بدون مصنعية في الصباح، بينما
الآن وصل سعر الذهب
عيار 21 إلى 976 جنيها
وجاء متوسط سعر الذهب
اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث
كالتالي:
سعر جرام الذهب
عيار 24
ارتفع سعر جرام الذهب
اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 1102 جنيه
سعر جرام الذهب
عيار 22
وسجل سعر جرام الذهب
اليوم الاثنين عيار 22 : 1010 جنيهات
سعر جرام الذهب
عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب
اليوم الاثنين عيار 21 : 964 جنيها
سعر جرام الذهب
عيار 18
سجل سعر جرام الذهب
اليوم الاثنين
عيار 18 : 826 جنيها