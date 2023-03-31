اليورو في سوق الفوركس: ماهي فوائده وتأثيره على تداول العملات؟

الجمعة، 31-03-2023
10:53 م
في عالم تداول العملات الأجنبية، هناك المئات من أزواج العملات المتاحة. ومع ذلك، هناك بعض المجموعات الشائعة التي يتم الانتقال إليها - المعروفة باسم الأزواج الرئيسية - وفي أغلب الأحيان ، ستكون هذه مجموعات تشتمل على الدولار الأمريكي وبعض العملات الرائدة في العالم.
يعتبر اليورو ثاني أكثر العملات تداولا في العالم بعد الدولار الأمريكي ، مما يجعل مزيج EUR / USD شائعاً بشكل خاص. لكن ما الذي يجعل اليورو بهذه القوة؟ وما الذي يجب على المتداولين مراعاته قبل تداول هذه العملة؟ تابع القراءة لمعرفة ذلك.
ما هو اليورو؟
اليورو هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، حيث تستخدم 19 دولة من الدول الأعضاء هذه العملة. تم تأسيسها لأول مرة في عام 1992، ولكن سيمر عقد آخر قبل أن تستبدل البلدان عملاتها الحالية بالمناقصة القانونية الجديدة.
تتم إدارة العملة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB)
ويلعب البنك دوراً رئيسياً في قيمتها، حيث يحميها من خلال سياسته النقدية.
ما هي السياسة النقدية؟
هذه السياسة عبارة عن مجموعة من القواعد المستخدمة للتأثير على الأموال المتداولة في الاتحاد الأوروبي. يتمتع البنك المركزي الأوروبي بالقدرة على التحكم في كمية الأموال المتداولة ، وكذلك كيفية الحفاظ على استقرار الأسعار. يقوم بذلك من خلال استهداف معدل تضخم بنسبة 2٪.
يمكن أن يكون لمعدلات التضخم تأثير كبير على العملات. في أوقات التضخم المرتفع ، تكون السلع المتوفرة في البلدان الأخرى أكثر جاذبية للمستهلكين والشركات لأنها أرخص. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة المعروض من العملة في أسواق الفوركس ، مما يتسبب في انخفاض قيمتها.
مع وضع ذلك في الاعتبار، من المهم أن يواكب التجار أي تغييرات أو تحديثات للبنك المركزي الأوروبي. إذا تم تغيير السياسة النقدية لأي سبب - على سبيل المثال ، يجب تعديل هدف 2٪ بسبب الانكماش الاقتصادي - فقد يكون له فائدة أو تأثير سلبي على قيمة اليورو في الأسواق المالية.
ما هي قوة اليورو؟
يبلغ متوسط حجم التداول اليومي لليورو حوالي 2.3 تريليون دولار. هذا يضعه خلف الدولار الأمريكي ، ولكنه يتقدم على العملات الرئيسية الأخرى مثل الين الياباني أو الجنيه الإسترليني.
على الرغم من أنها عملة قوية بالفعل ، إلا أن هناك طرقاً يمكن من خلالها تعزيز ذلك. وفقاً للمفوضية الأوروبية، من خلال اتخاذ خطوات مثل إصدار سندات خضراء لتمويل أهداف المناخ وزيادة التجارة في الأدوات المالية التي تركز على اليورو ، يمكن تعزيز الدور الدولي لليورو.
ومع ذلك ، فإن التوقعات جيدة لليورو هذا العام. من المتوقع أن تنخفض توقعات سعر اليورو في عام 2023 بشكل طفيف فقط بحلول نهاية العام
، مما يجعله خيار تداول قوي.
فوائد اليورو
كما هو الحال مع جميع أنواع التداول ، فإن اختيار تداول اليورو كزوج من العملات الأجنبية ينطوي على مخاطرة. تتحرك أسواق الفوركس بسرعة على مدار اليوم ويمكن لعوامل مثل الاقتصاد المتغير أو الأحداث الجيوسياسية أن تغير الأمور.
ولكن من المحتمل أن يكون اليورو هو أكثر العملات التي يمكن الاعتماد عليها ، وذلك بفضل مدخلات البنك المركزي الأوروبي. تتضمن بعض الفوائد الرئيسية لهذه العملة استقرار الأسعار ؛ تأثيرها الأوسع على الاقتصاد العالمي ؛ وحقيقة أنه يسهل على الشركات التجارة داخل منطقة اليورو ، بالإضافة إلى بقية العالم.
إذا كنت تفكر في تحديث أزواج العملات الخاصة بك أو إذا كنت تتفرع إلى الفوركس لأول مرة، فإن اليورو إحدى العملات القوية للتداول.