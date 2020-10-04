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المفاجآت تتواصل والدولار يتراجع بشكل حاد أمام الجنيه

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المفاجآت تتواصل والدولار يتراجع بشكل حاد أمام الجنيه
 
الأحد، 04-10-2020 06:28 م الطيب حسين
واصل سعر صرف الدولار مفاجآته أمام الجنيه حيث تراجع اليوم الأحد بقيمة قرشين.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنكي القاهرة، والإسكندرية إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.69 جنيه للشراء، و 15.79جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.70 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.70 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 15.71 جنيه للشراء، و 15.81 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.69 جنيه للشراء، و 15.79 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف العملة الأمريكية قرشين في بنكي العربي الأفريقي إلى 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع.
 

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