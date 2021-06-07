الإثنين 07 يونيو 2021
توقيت مصر 15:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ظهر مع شيما صابر.. صلاح في الساحل الشمالي وصديقه يفاجئه بكشف السر

شاهد.. وائل لطفي يهاجم «الشعراوي»: «كان رجعيًا بلا شك»

كارتيرون يحدد 4 لاعبين لضمهم إلى الزمالك

شوبير يكشف أسماء الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

فنان شهير يعتذر للشيعة بعد منع مسلسله من العرض بسبب "زواج المتعة"

تعمدت إجهاض جنينها واحتفظت به في ثلاجة المنزل والسبب لا يتخيله عقل!

بعد فصله من البرلمان.. نائب أردني يهدد بقتل الملك

مشادات بين مصطفى بكري ونائب آخر بسبب تمويل دولة عربية سد النهضة

بعد طلبها في "بيت الطاعة"..هالة صدقي تهدد زوجها بفضح أسرار خطيرة

القباج تناقش قانون يسمح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة بالجمع بين معاشين

ADS
 

في مايو الماضي

المالية: 3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك "السويس"

ارشيفية
ارشيفية
Native
الإثنين، 07-06-2021 10:47 ص أمينة عبد العال
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، قامت بالإفراج عن مشمول ٧ آلاف و٢٩٢ شهادة جمركية خلال شهر مايو الماضي، للسلع الإستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال،والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار  وغيرها»، حسب البيان الذي تلقت "  المصريون" نسخة منه.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر مايو الماضي بلغت ٨١٧ مليونًا و٢٥٠ ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليارًا و٩٧٨ مليونًا و١١٠ آلاف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو ٢٥٥ مليونًا و٦٠٦ آلاف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر  مايو الماضي بتصدير مشمول ٢٤٣٨ بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت ٦ مليارات و١٥ مليونًا و٦٣٧ ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن».
أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في مايو الماضي بنحو ٥ ملايين و٦٨٦ ألف جنيه، إضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل بلغت ٩٠٥ آلاف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو  ٧ ملايين و٥٣٤ ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في مايو الماضي بلغت ٣ مليارات و٦٥مليونًا و٩٣ ألف جنيه.
 

إقرأ ايضا

399

تعرف علي سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم

ارشيفية

وزير المالية: ٢٥٪ من سعر السيارة الجديدة «حافز أخضر» بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أخبار متعلقة

ارشيفية

الجمارك: إحباط 2813 عملية تهريب خلا شهرين

رئيس مصلحة الجمارك

بشري سارة من الجمارك: خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية

ارشيفية

إجراءات جديدة من المالية لدخول البضائع من الخارج

وزير المالية

وزير المالية: مصر من أفضل الدول في خفض الدين بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات رغم «الجائحة»

الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك

"المالية" تعلن إجراءات جديدة لرفع كفاءة التحصيل الجمركي

ارشيفية

وزير المالية: الخزانة العامة للدولة تتحمل ٥.٥ مليار جنيه لدعم السكة الحديد