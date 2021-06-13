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المالية: ٢,٢ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة في مايو الماضي

ارشيفية
ارشيفية
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الأحد، 13-06-2021 10:39 ص متابعات- أمينة عبد العال
تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ٥ آلاف و٥٥٩ شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك السخنة، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر مايو الماضي.
أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة، بلغت ٥٠٨ ملايين و٦٧٥ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و٧٢٠مليونًا و٢٨١ ألف جنيه، حسب البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول ١٣١٦ بيانًا جمركيًا خلال شهر مايو الماضي، معظم أصنافها من: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، والمنسوجات، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية»، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و٧٠٨ ملايين و٣٨٣ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو ٣ ملايين و٩٩٠ ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر مايو الماضي بلغت نحو ٢ مليار و٢٢٨مليونًا و٩٥٧ ألف جنيه.
 

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