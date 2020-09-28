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المالية : ١٣ مليار جنيه لدعم ٦٤,٥ مليون من أصحاب البطاقات التموينية

وزير المالية
وزير المالية
 
الإثنين، 28-09-2020 10:08 ص متابعات- أمينة عبد العال

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري "ما يغلاش عليك" تشمل جميع السلع "غير الغذائية"، وتستهدف كسر حالة الركود وتنشيط السوق وتحفيز الطلب على المنتج المحلى ورفع القدرات الشرائية للمواطنين، وتحسين معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي.
وأعرب الوزير، خلال لقائه مع ممثلي كبرى السلاسل التجارية في مصر بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ومحمد عبد الفتاح مساعد الوزير لشئون الموازنة، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عن تقديره لمن يبيعون بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلية، من خلال منافذ مبادرة "ما يغلاش عليك" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم من السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات من الصنَّاع والتجار تصل إلى ٢٠٪، إضافة إلى ما تقدمه الخزانة العامة للدولة من دعم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية بنحو ١٠٪ إذا كانت تخفيضات التجار والمصنعين أقل من أو تساوى ١٥٪، ويعادل ١٤٪ بدلاً من ١٠٪ إذا كانت التخفيضات المحددة من التجار والمصنعين أكثر من ١٥٪.
أوضح أن الخزانة العامة للدولة تشارك بتوجيه دعم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية وعددهم ٦٤,٥ مليون يبلغ ١٣ مليار جنيه، لافتًا إلى أنه يتم تحويل قيمة الدعم المقرر من الخزانة العامة للدولة لأصحاب البطاقات التموينية إلى التجار في موعد أقصاه أربعة أيام عمل، بحيث تكون هذه المبالغ المالية فى حساباتهم البنكية يوم الاثنين أو يوم الخميس من كل أسبوع، حرصا على سرعة دوران رأس المال وتحريك الاقتصاد.

 

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