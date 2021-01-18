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المالية تتلقي اقتراحات مشروع قانون الإجراءات الضريبية 4 فبراير

وزير المالية
وزير المالية
 
الإثنين، 18-01-2021 12:27 م متابعات- أمينة عبد العال
صرح  الدكتور  محمد معيط  وزير المالية   أنه قد تم الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، مشيرا إلى أن القرار الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، قد ألزم وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به .
وأكد " معيط  "  على أنه  قد تم طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد للحوار المجتمعي ، وذلك من خلال وضعه على الموقع الالكتروني لوزارة المالية ، والموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية ، حتى يتسنى التوافق عليه مع المجتمع الضريبي ، وذلك إدراكًا لأهمية ترسيخ جسور التواصل الإيجابي مع الممولين، باعتبارهم شركاء فاعلين في تحقيق المصلحة الوطنية ، لافتا إلى أنه  سوف يتم تلقي الاقتراحات والآراء بشأنه حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.
   وأوضح " الوزير " أن مصلحة الضرائب  قد قامت بإرسال مشروع اللائحة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومكاتب المحاسبة المختلفة ، حيث تم إرسالها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية ، واتحاد الغرف السياحية ، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين ، واتحاد الصناعات المصرية ، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته وإرسال الملاحظات والمقترحات بشأنه للخروج بأفضل رؤية تتوافق معها كافة الأطراف المعنية .
     وناشد   وزير المالية  كافة أطراف المجتمع المدني والضريبي بالمشاركة في تقديم المقترحات وإبداء الآراء ، والتفاعل بشكل إيجابي لدراسة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية  الموحد خلال المدة المحددة، حتى تخرج فى صورة تعكس رؤية مشتركة ، يتحقق معها في النهاية الهدف من القانون.
ومن الجدير بالذكر أن الموقع  الإلكتروني لوزارة المالية هو http://www.mof.gov.eg/Arabic/Pages/Home.aspx//

 

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