الإثنين 21 سبتمبر 2020
توقيت مصر 17:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنانة شهيرة تكشف تفاصيل اغتصابها تحت تهديد السكين

للرجال.. حاربوا السرطان بهذا المشروب

لن يُعلن عنهما الآن.. الأهلي يضم لاعبين مصريين مفاجئة

سما المصري تفاجئ الجميع بمظهرها والقاضي يصدمها بحكم نهائي

وفاة الطفل صاحب واقعة التنمر في المنوفية

يشق بطن زوجته ويستخرج الجنين في الشهر السابع والسبب صادم

عالم أزهري :محمد علي كافر ومرتد

الشوباشي منفعلة: "أنتم مرتزقة"

الأهلى يقترب من حسم صفقة سوبر جديدة

معسكر مغلق للزمالك استعدادا لطنطا

الضرائب: لا صحة لاختيار أحد العاملين للقيام بمهام رئيس مركز كبار الممولين

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
الإثنين، 21-09-2020 02:43 م متابعات- أمينة عبد العال
أكدت مصلحة الضرائب ، أنه لا صحة للانتهاء من اختيار أحد العاملين بمصلحة الضرائب للقيام بمهام رئيس مركز كبار الممولين.
أوضحت المصلحة، فى تصريحات صحفيو نشرتها " الوطن "  أنه تم تشكيل فريق عمل من القيادات بالوزارة والمصلحة لاختيار أفضل العاملين المؤهلين للقيام بمهام رئيس مركز كبار الممولين، وقد تم بالفعل لقاء عدد من المرشحين للتعرف على مؤهلاتهم وقدراتهم؛ وذلك تمهيدًا لإصدار قرار بتكليف الأجدر بهذا العمل بصفة مؤقتة الذي لم يتحدد اسمه بعد؛ وذلك لحين شغل هذه الوظيفة وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة قانونًا.
أشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى حرصها على حسن سير العمل بمختلف القطاعات، واختيار الكفاءات التخصصية المؤهلة للإدارة المتقدمة سواءً كان شغل الوظائف القيادية بصفة أصيلة أو مؤقتة.

إقرأ ايضا

حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال

البنوك: صندوق مصر السيادي مملوك للدولة وما تروجه "الجزيرة" شائعات وأكاذيب

772765

قرار جديد من بنكي "الأهلي" و"مصر" بشأن شهادة الـ15%

الدولار

تراجع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أخبار متعلقة

وزير المالية

حقيقة زيادة الضرائب .. وزير المالية يرد