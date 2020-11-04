الصراع يحتدم.. حملة بايدن لـ ترامب : تصريحاتك " فاضحة "

ترامب و بايدن

وصفت حملة المرشح الديمقراطي ، جو بايدن ، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أدلي بها منذ قليل حول تعرض الشعب الأمريكي لعملية احتيال و اعتزامه التوجه إلي المحكمة العليا لوقف احتساب الأصوات المتأخرة بال تصريحات " الفاضحة " .

و أضافت الحملة في الخبر العاجل الذي نشرته " الشروق " أن الديمقراطيين مستعدون لمعركة قضائية في حالة لجوء ترامب إلي المحكمة العليا لوقف فرز الأصوات .

جدير بالذكر أن المرشح الديمقراطي دونالد ترامب قد صرح بأن الشعب الأمريكي يتعرض لعملية احتيال كبيرة خلال الانتخابات الجارية حاليا منتقدا عملية فرز الأصوات و حصرها .