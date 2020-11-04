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الصراع يحتدم.. حملة بايدن لـ ترامب : تصريحاتك " فاضحة "

ترامب و بايدن
ترامب و بايدن
 
الأربعاء، 04-11-2020 12:15 م متابعات- أمينة عبد العال
وصفت حملة المرشح الديمقراطي ، جو بايدن ، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أدلي بها منذ قليل حول تعرض الشعب الأمريكي لعملية احتيال و اعتزامه التوجه إلي المحكمة العليا لوقف احتساب الأصوات المتأخرة بال تصريحات " الفاضحة " .
و  أضافت الحملة في الخبر العاجل الذي نشرته " الشروق " أن الديمقراطيين مستعدون لمعركة قضائية في حالة لجوء ترامب إلي المحكمة العليا لوقف فرز الأصوات .
جدير بالذكر أن المرشح الديمقراطي دونالد ترامب قد صرح بأن الشعب الأمريكي يتعرض لعملية احتيال كبيرة خلال الانتخابات الجارية حاليا منتقدا عملية فرز الأصوات و حصرها .   
 

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