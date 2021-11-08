السعودية تسمح لأول مرة بهذا الأمر لغير مواطينها

الإثنين، 08-11-2021
12:42 م
قررت هيئة السوق المالية السعودية
لمؤسسات السوق المالية
السماح بقبول
اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزءا أو كامل أصوله في
عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وشددت الهيئة للمؤسسات المالية على ضرورة الالتزام بنظام تملك غير
السعوديين للعقار واستثمار
ه عند إدارتها لاستثمار
ات الصناديق الاستثمار
ية في
العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أو عند تصفية تلك
الصناديق، وفقا لبيان صادر اليوم الاثنين.
وأوضحت الهيئة في بيانها، أن القرار سيسهم في الاعتماد على السوق المالية
كقناة تمويلية متنوعة، وكذلك تعزيز مرتكزات رؤية السعودية
2030، التي تهدف إلى جعل
السوق المالية السعودية
جاذبة للاستثمار
المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري
في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.