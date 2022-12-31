السعودية ترفع سعر الديزل 19%.. وتوقعات برفع سعر البنزين في مصر خلال أيام

السبت، 31-12-2022
12:18 م
كشفت شركة أرامكو السعودية
، اليوم السبت، عن رفع سعر الديزل
ابتداءا من يناير 2023 .
وأوضحت الشركة أنه تم رفع سعر الديزل
بنسبة 19% ابتداءً من يناير 2023 إلى 75 هلله للتر مقارنة بـ 63 هلله خلال عام 2022.
على الجانب الآخر توقع محللون وخبراء اقتصاد
في مصر، أن ترفع الحكومة أسعار البنزين والسولار خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي
للمواد البترولية المنتظر عقده الشهر المقبل، للربع الأول من عام 2023
وأرجع الخبراء توقعاتهم برفع أسعار الوقود
إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الشهور الأخيرة، إلى جانب زيادة سعر السولار
عالميا وذلك رغم انخفاض سعر البترول الخام.
وكانت الحكومة أعلنت في شهر أكتوبر الماضي