السعر في البنوك.. الدولار يصل لأعلى مستوى له في عامين

الخميس، 07-04-2022
12:01 م
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سعر الدولار
في البنوك
اليوم الخميس 7-4-2022، مقابل الجنيه
المصري، عند أعلى مستوى
له في حوالي عامين، مدعومًا بالتعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وقدم
بنك أبو ظبي أعلى سعر لـ شراء الدولار
.
ووفقا
لأخر تحديث، سجل سعر صرف الدولار
في سعر الدولار
في البنك المركزي المصري 18.20 جنيه
للشراء، مقابل 18.33 جنيه للبيع.
وسجل
سعر الدولار
في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.25 جنيه للشراء و15.35 جنيه للبيع، وفي بنك
قناة السويس سجل الدولار
18.24جنيه للشراء و18.34 جنيه للبيع.
ووصل
سعر الدولار
في بنك مصر إلى 18.23 جنيه للشراء و18.33جنيه للبيع، وفي بنك الأمارات
دبي الوطني سجل سعر الدولار
18.22 جنيه للشراء و18.32 جنيه للبيع.
وسجل
سعر الدولار
في بنك البركة 18.22 جنيه للشراء و 18.32 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار
في البنك الأهلي المصري إلى 18.23 جنيه للشراء و18.33جنيه للبيع.
وفي
بنك التعمير والإسكان وصل سعر الدولار
إلى 18.20 جنيه للشراء و18.30 جنيه للبيع، وفي
البنك العقاري المصري العربي سجل سعر الدولار
18.21 جنيه للشراء و18.31 جنيه للبيع.
وسجل
سعر الدولار
في البنك التجاري الدولي 18.19 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع، وفي بنك
بلوم سجل الدولار
18.21 جنيه للشراء و18.31 جنيه للبيع.
ووصل
سعر الدولار
في بنك الاسكندرية إلى 18.20 جنيه للشراء و18.30 جنيه للبيع، وسجل سعر
الدولار
في بنوك:" كريدي أجريكول، العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، الكويت
الوطني، التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري" 18.23 جنيه للشراء و18.33 جنيه للبيع.