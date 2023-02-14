الثلاثاء 14 فبراير 2023
توقيت مصر 12:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إبراهيم نور الدين يرد على الهجوم عليه عقب مباراة الزمالك بمنشور صادم

مفاجأة.. الإفراج عن السوداني المتهم بقتل زوجته وأطفاله رميًا بالرصاص

بعد 3 سنوات من الجريمة.. براءة زوج نانسي عجرم من تهمة قتل محمد الموسى

"مطلعتش آثار ولا ذهب".. "الآثار" تقع في أكبر عملية نصب (صور)

السعر الرسمي للدولار في البنوك العاملة بمصر الآن

شقيق قاتلة أمها ببورسعيد يفجر مفاجآت غير متوقعة

بعد الفوز على سموحة.. أمبر مرتضى منصور يخرج عن صمته

كولر يوجه رسالة لـ محمد شريف.. والزمالك يتفاوض مع نجم الأهلي

شاهد.. أردوغان يرفع الآذان في أذن مولودة ناجية من الزلزال

زعيم كوريا الشمالية يصدر قرارًا صادمًا بسبب ابنته

ADS
 

السعر الرسمي للدولار في البنوك العاملة بمصر الآن

small-1600-US-dollar
الدولار
Native
Teads
الثلاثاء، 14-02-2023 10:59 ص

 

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، في مصر في بداية التعاملات بالبنوك، ليبقى عند 30.5 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

 

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.55 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.4 جنيه للشراء، و30.5 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي 30.5 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول 30.5 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي 30.5 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار في بنك مصر، 30.4 جنيه للشراء، و30.5 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار داخل بنك قطر الوطني الأهلي 30.5 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار في البنك الكويتي 30.5 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.5 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد 30.5 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 30.5 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع.

 

إقرأ ايضا

2022090804010414

الدولار يصل لأعلى سعر اليوم أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي

2020_8_7_11_47_57_372

الريال والدينار..ارتفاع أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الإثنين

1984683_0

الدولار يرتفع في أول يوم عمل بالبنوك ويسجل هذا الرقم

أخبار متعلقة

1984683_0

الدولار يرتفع في أول يوم عمل بالبنوك ويسجل هذا الرقم

image

رسميًا.. قفزة مفاجئة في سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك

سعر-الدولار-في-السوق-السوداء

يرتفع ببطء.. سعر الدولار الآن في البنوك المصرية

توقعات-سعر-الدولار-مقابل-الجنيه-المصري..-هل-سيصل-لمستوى-28-جنيه؟

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم بالبنوك رسميًا

2022090804010414

قفزة كبيرة في سعر الدولار عالميًا

19_2022-637994382663768607-376

بعد الدولار.. قفزة قياسية لأسعار العملات العربية أمام الجنيه