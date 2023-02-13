الإثنين 13 فبراير 2023
توقيت مصر 13:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يصل لأعلى سعر اليوم أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي

حكم بسجن مشهورة مواقع التواصل عسل حسام عامين

محمد شريف يعتذر وتعليق ناري من "شوبير"

دينا: "اتجوزت 9 مرات وخانوني كتير عشان مش فاضية"

هبوط أرضي كبير يثير الرعب في مطروح وبيان حول علاقته بزلزال تركيا

الريال والدينار..ارتفاع أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الإثنين

تزوجت فتاة وطلقتها قبل أن أدخل بها وابني يريد الزواج منها.. هل يجوز؟

تداول صورة لإعدام محمد عادل.. ووالدته تعلق

نجم ذا فويس كيدز يعلن الاعتزال: اللهم اجعل توبتي خالصة لوجهك الكريم

خالد الغندور: الأهلي دبّر لهروب كهربا

ADS
 

الريال والدينار..ارتفاع أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الإثنين

2020_8_7_11_47_57_372
عملات عربية
Native
Teads
الإثنين، 13-02-2023 11:44 ص

 

 

ارتفعت أسعار عدد من العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

 

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي

سعر الدينار الكويتي: 95.98 جنيه للشراء بزيادة 20 قرشا، و99.70 جنيه للبيع بزيادة 4 قروش.

 

سعر الريال السعودي: 8.09 جنيه للشراء، و8.12 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي: 8.28 جنيه للشراء، و8.30 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

 

سعر الدينار البحريني: 78.50 جنيه للشراء بزيادة 8 قروش، و80.85 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

 

سعر الريال القطري: 7.79 جنيه للشراء بزيادة قرش، و8.34 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

 

الدينار الأردني: 42.25 جنيه للشراء، و42.94 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
 

إقرأ ايضا

2022090804010414

الدولار يصل لأعلى سعر اليوم أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي

1984683_0

الدولار يرتفع في أول يوم عمل بالبنوك ويسجل هذا الرقم

image

رسميًا.. قفزة مفاجئة في سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك

أخبار متعلقة

1984683_0

الدولار يرتفع في أول يوم عمل بالبنوك ويسجل هذا الرقم

image

رسميًا.. قفزة مفاجئة في سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك

سعر-الدولار-في-السوق-السوداء

يرتفع ببطء.. سعر الدولار الآن في البنوك المصرية

2022090804010414

قفزة كبيرة في سعر الدولار عالميًا

19_2022-637994382663768607-376

بعد الدولار.. قفزة قياسية لأسعار العملات العربية أمام الجنيه

202209080330533053

الدولار يرتفع أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم