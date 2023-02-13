الريال والدينار..ارتفاع أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الإثنين

ارتفعت أسعار عدد من العملات العربية مقابل الجنيه خلال
تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفقا لبيانات البنك
الأهلي المصري.
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي
سعر الدينار الكويتي: 95.98 جنيه للشراء بزيادة 20 قرشا،
و99.70 جنيه للبيع بزيادة 4 قروش.
سعر الريال السعودي: 8.09 جنيه للشراء، و8.12 جنيه للبيع،
بزيادة قرش للشراء والبيع.
سعر الدرهم الإماراتي: 8.28 جنيه للشراء، و8.30 جنيه للبيع،
بزيادة قرش للشراء والبيع.
سعر الدينار البحريني: 78.50 جنيه للشراء بزيادة 8 قروش،
و80.85 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.
سعر الريال القطري: 7.79 جنيه للشراء بزيادة قرش، و8.34 جنيه
للبيع، بتراجع قرش.
الدينار الأردني: 42.25 جنيه للشراء، و42.94 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.