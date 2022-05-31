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الريال والدولار.. سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية

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الثلاثاء، 31-05-2022 11:43 ص


نستعرض لكم أسعار العملات العربية والأجنبية، في بداية المعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو الجاري.

سعر الدولار في البنوك المصرية
وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى نحو 18.63جنيه للبيع مقابل 18.53 جنيه للشراء، كما بلغ سعره في البنك الأهلي المصري نحو 18.61 جنيه للبيع مقابل 18.55 جنيه للشراء، وهو السعر ذاته في بنك مصر.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية
سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 23.32 جنيه للشراء و23.59 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر نحو 23.34 جنيه للشراء و23.57 جنيه للبيع، ووصل سعره في البنك المركزي إلى نحو 23.39 جنيه للشراء و23.50 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 5.04 جنيه للشراء و5.06 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري إلى 5.04 جنيه للشراء و5.07 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي نحو 5.04 جنيه للشراء و5.07 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي، نحو 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء، في حين سجل في بنك مصر 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي إلى نحو 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية
وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى نحو 20.05 جنيه للبيع مقابل 19.82 جنيه للشراء، في حين سجل سعره في المصرف المتحد 19.75 جنيه للشراء مقابل 19.97 جنيه للبيع، ووصل سعره في بنك قناة السويس إلى نحو 20.53 جنيه للبيع مقابل 19.87 جنيه للشراء.
 

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