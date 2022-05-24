الريال السعودي يقفز.. 6 عملات عربية ترتفع أمام الجنيه المصري اليوم

الثلاثاء، 24-05-2022
11:31 ص
شهدت أسعار العملات
العربية ارتفاعًا ملحوظًا، امام الجنيه المصري في
البنوك
العاملة بمصر.
ونرصد هنا أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها
في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.
أسعار العملات
العربية
سعر الدينار الكويتي: 57.74 جنيه للشراء بزيادة 44 قرشا، و60.21 جنيه للبيع
بزيادة 46 قرشا.
سعر الريال السعودي
: 4.89 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و4.91 جنيه للبيع
بزيادة 3 قروش.
سعر الدرهم الإماراتي: 5 جنيهات للشراء بزيادة 3 قروش، و5.02 جنيه للبيع
بزيادة 3 قروش.
سعر الدينار البحريني: 47.44 جنيه للشراء بزيادة 33 قرشا، و48.86 جنيه
للبيع بزيادة 34 قرشا.
سعر الريال القطري: 4.71 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و5.03 جنيه للبيع
بزيادة 3 قروش.
سعر الدينار الأردني: 25.53 جنيه للشراء بزيادة 18 قرشا، و25.98 جنيه للبيع
بزيادة 18 قرشا.