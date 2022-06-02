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الريال السعودي يقترب من 5 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في مصر

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الخميس، 02-06-2022 09:40 ص

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:


سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.64 جنيه للبيع، و18.58 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 20.01 جنيه للبيع و19.88جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 23.51 جنيه للبيع و23.29 جنيه للشراء.

 سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى  60.87 جنيه للبيع و58.29 للشراء.
 

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