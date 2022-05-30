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الريال السعودي يقترب من الـ 5 جنيهات مصري والدولار يستقر

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الريال
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الإثنين، 30-05-2022 01:14 م

شهد سعر الريال السعودي، ارتفاعًا مؤخرًا أمام الجنيه المصري، وبات يقترب اليوم من الـ 5 جنيه.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
واليوم الإثنين 30-5- 2022، استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.


وفي البنك الأهلي المصري بقي سعر الريال السعودي، عند مستوى 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.
كما ثبت سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، عند 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.

أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر
بلغ متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري، نحو 18.54 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، مقابل 18.53 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، استقر سعر الدولار، عند مستوى 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي بنك مصر، تكررت نفس أسعار البنك الأهلي.

كما لم يتغير سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي، مسجلًا 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

فيما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 19.89 جنيه للشراء، و19.99 جنيه للبيع، مقابل 19.83 جنيه للشراء، و19.96 جنيه للبيع، أمس.
 

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