الريال السعودي و4 عملات عربية تقفز أمام الجنيه.. تعرف على أسعارها

ارتفعت
أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها
خلال تعاملات أمس، بينما ارتفع سعر شراء الدينار الكويتي وتراجع سعر بيعه.
أسعار العملات
العربية
سعر الدينار
الكويتي: 77.62 جنيها للشراء بزيادة 5 قروش، و80.52 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
سعر الريال السعودي:
6.54 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
سعر الدرهم
الإماراتي: 6.70 جنيه للشراء، و6.71 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
سعر الدينار
البحريني: 63.95 جنيها للشراء، و65.41 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
سعر الريال
القطري: 6.31 جنيه للشراء بزيادة قرش، و6.73 جنيه.
سعر الدينار
الأردني: 34.23 جنيه للشراء، و34.77 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.