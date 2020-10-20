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الذهب يفاجئ الجميع بنهاية التعاملات.. ارتفاع 10 جنيهات

الذهب
الذهب
 
الثلاثاء، 20-10-2020 06:45 م أحمد سالم
قفزت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء.

حاء ذلك بعد بداية ضعيفة بسبب تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا 2%، وسط ترقب مستثمرين مؤشرات بشأن ما إذا كان سيتم إقرار حزمة تحفيز أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجري الشهر المقبل.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات الثلاثاء المسائية نحو 960.03 جنيه مقابل 948.5 جنيه في مستهل تعاملات اليوم، بزيادة قدرها 11.53 جنيه، بعد نحو 5 ساعات تداولات اليوم.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر والمنطقة العربية، نحو 840.03 جنيه مقابل 830 جنيها عند بداية التعاملات، بزيادة 10.03 جنيه.

وارتفع أيضاً سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 720.02 جنيه مقابل 711.5 جنيه، محققا زيادة في السعر بقيمة 8.52 جنيه.
 

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