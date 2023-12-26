الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
توقيت مصر 15:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار رايح فين؟.. قفزة جديدة في سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم

على إسرائيل بدء العد التنازلي.. إيران تتوعد برد مزلزل بعد اغتيال رضى موسوي

شاهد.. اعتداء لاعبي النصر الكويتي على الحكام بعد انتهاء مباراتهم مع السالمية

شاهد.. سما المصري تثير الجدل في أول لقاء بعد خروجها من السجن

أول رد من ساويرس على أنباء نقل استثماراته خارج مصر

هتك عرض شاب وصوّره عاريًا.. السجن 15 عامًا لرجل أعمال مصري شهير

الذهب يحلق عاليًا ويسجل هذا السعر اليوم

بالفيديو: تلفزيون تركي يفصل مذيعة أخبار ظهرت بكوب قهوة من "ستاربكس"

فيديو يهز الكويت.. امرأة تصفع رجل أمن في الشارع على وجهه

شاهد لحظة إعلان ملاكم أمريكي ومدربه ومرافقين له إسلامهم في الرياض

الذهب يحلق عاليًا ويسجل هذا السعر اليوم

19_2023-638391330053153289-315
الذهب
الثلاثاء، 26-12-2023 01:54 م

قفز سعر الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم، وزاد الجرام 50 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف تعاملات أمس، ليسجل مستوى قياسيا جديدا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية.
كان سعر جرام الذهب ارتفع 50 جنيها حتى منتصف التعاملات مقارنة بتعاملات مساء أمس، وواصل ارتفاعه، ليصبح إجمالي الزيادة 100 جنيه اليوم حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2100 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2700 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3150 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3600 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب
ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

إقرأ ايضا

IMG-20231226-WA0011

الدولار رايح فين؟.. قفزة جديدة في سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم

IMG-20231225-WA0007

الدولار طار.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

IMG-20231219-WA0013

الدولار يرتفع أكثر بعد قرار البنك المركزي ويسجل هذا الرقم بالسوق السوداء

أخبار متعلقة

IMG-20231221-WA0019

ساويرس يفجر مفاجأة عن سعر الذهب الفترة القادمة.. كم سيصل؟

IMG-20231130-WA0025

وصل لمستوى قياسي.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب