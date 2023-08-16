الدينار الكويتي والبحريني في الصدارة.. أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه

الأربعاء، 16-08-2023
10:32 ص
استقرت أسعار العملات أمام الجنيه صباح تعاملات اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 داخل البنك المركزي، حيث سجل سعر الدولار
أمام الجنيه 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
وفيما يلي نعرض لكم أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه داخل البنك المركزي في حالتي الشراء والبيع، حيث جاءت كالتالي:-
سعر اليورو أمام الجنيه
سجل سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك المركزي 33.69 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.
سعر الجنيه
الإسترليني أمام الجنيه
سجل سعر الجنيه
الإسترليني في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 39.16 جنيها للشراء، و39.33 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه
سجل سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي
أمام الجنيه
سجل الدينار الكويتي
في البنك المركزي المصري 100.18 جنيه للشراء، و100.63 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه
سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.
سعر الدولار
الأسترالي أمام الجنيه
سجل الدولار
الأسترالي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 19.93 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع.
سعر الدينار البحريني أمام الجنيه
سجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 81.78 جنيه للشراء، و82.14 جنيه للبيع.
سعر الريال العماني أمام الجنيه
سجل الريال العماني في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري أمام الجنيه
سجل الريال القطري في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.
سعر الدينار الأردني أمام الجنيه
سجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.