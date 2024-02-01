الدينار الكويتي قفز بشدة.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه

الخميس، 01-02-2024
01:01 م
قفز سعر بيع الدينار الكويتي
11 قرشا مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، فيما تراجع سعر بيع الدينار الأردني 6 قروش، بينما استقرت أسعار عدد من العملات العربية الأخري، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي
سعر الدينار الكويتي
: 99.38 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و100.40 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا.
سعر الريال السعودي
: 8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.
سعر الدينار البحريني: 79.46 جنيه للشراء، و81.84 جنيه.
سعر الريال القطري: 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع.
سعر الدينار الأردني: 42.77 جنيه للشراء، و43.47 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.