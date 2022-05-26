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الدولار يواصل رحلة الصعود ويسجل هذا الرقم

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الدولار
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الخميس، 26-05-2022 10:48 ص

واصل سعر الدولار الارتفاع في رحلة الصعود التي استُأنفت قبل أيام، بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة مرة اخرى.
وننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 26 مايو  2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى البنك المركزي المصرى 18.53جنيه للشراء و 18.65جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو  18.58جنيه للشراء و 18.63جنيه للبيع.

فيما صعد سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه بحوالي 8 قروش في المتوسط بالبنوك خلال تعاملات أمس.

ومنذ يوم الاثنين سجل سعر الدولار ارتفاعًا مقابل الجنيه بقيمة بلغت حوالي 32 قرشًا.

سعر الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.56 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.56 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.58 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.55 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.53 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.
 

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