الدولار يواصل تراجعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 08-09-2020
09:07 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر تراجع جديد بمقدار قرش حيث سجل
اليوم 15.80 جنيه متراجعا عن أمس حيث سجل في معاملات أمس الصباحية 15.81 جنيه .
و سجل الدولار
في البنك المركزي 15.76 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.86 جنيه ،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.75 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.85 جنيه .
كما سجل في بنك القاهرة 15.74 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.84 جنيه ، و سجل
في بنك التعمير والإسكان 15.74 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.84 جنيه .