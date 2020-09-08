الدولار يواصل تراجعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار
الدولار
 
الثلاثاء، 08-09-2020 09:07 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر تراجع جديد بمقدار قرش حيث سجل اليوم 15.80 جنيه متراجعا عن أمس حيث سجل في معاملات أمس الصباحية 15.81 جنيه .
و سجل الدولار في البنك المركزي 15.76 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.86 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.75 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.85 جنيه .
كما سجل في بنك القاهرة 15.74 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.84 جنيه ، و سجل في بنك التعمير والإسكان 15.74 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.84 جنيه .

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