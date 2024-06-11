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الدولار يواصل الصعود ويقفز ليسجل هذا الرقم

الدولار
ا
الثلاثاء، 11-06-2024 01:55 م


واصل سعر الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، ونستعرض أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، استقر في بنك قناة السويس، نحو 47.65 جنيه للشراء، 47.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى سجل في بنك المصرف المتحد، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، نحو 47.65 جنيه للشراء، 47.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في البنك الأهلي، الثلاثاء 11 يونيو 2024، عند 47.65 جنيه للشراء، 47.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حافظ على استقراره في بنك مصر، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، ليسجل نحو 47.65 جنيه للشراء، 47.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في البنك التجاري الدولي، اليوم الثلاثاء، 11 يونيو 2024، عند 47.65 جنيه للشراء، 47.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء، 11 يونيو 2024، عند 47.65 جنيه للشراء، 47.75 جنيه للبيع.

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