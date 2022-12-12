الدولار يواصل الصعود ويسجل هذا الرقم في البنوك

شهدت أسعار الدولار اليوم الاثنين، استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة بمصر، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 24.58 جنيه للشراء، 24.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

أسعار الدولار في البنك المركزي

24.58 جنيه للشراء، 24.66 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر

24.54 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

24.55 جنيه للشراء، 24.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

24.62 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي

24.58 جنيه للشراء، 24.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

24.58 جنيه للشراء، 24.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

24.56 جنيه للشراء، 24.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

24.54 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

24.59 جنيه للشراء، 24.64 جنيه للبيع.

وفي نفس السياق، سجل سعر الجنيه الإسترليني العملة البريطانية اليوم 29.88 جنيه للشراء، 29.98 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري.

وسجلت سعر العملة البريطانية 29.83 جنيه للشراء و30.03 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وسجلت سعر العملة البريطانية 29.83 جنيه للشراء و30.03 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية 29.87 جنيه للشراء و30.11 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني في بنك HSBC نحو 29.90 جنيه للشراء و30.11 جنيه للبيع.