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الدولار يواصل التحليق أمام الجنيه ويصعد في منتصف التعاملات

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الدولار يواصل التحليق أمام الجنيه ويصعد في منتصف التعاملات

cdn4.premiumread
الدولار
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Teads
الثلاثاء، 09-08-2022 12:58 م
ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات فى البنوك العاملة فى مصر.
وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
19.09 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
19.10 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
19.10 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
19.12 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
19.12 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.15 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.
 

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