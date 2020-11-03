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الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

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الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم
 
الثلاثاء، 03-11-2020 06:10 م
سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء في بنكين اثنين، لينما استقر في أخرى.

في ينك أبو ظبي الإسلامي، ارتفع سعر الدولار مقارنة بيوم امس قرشًا واحدًا حيث سجل 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية أيضًا قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول، حيث سجل 15.67 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.


وفي بنك مصر استقر السعر عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.


كما استقر عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بنك القاهرة.


وسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.



وظل ثابتًا في بنك قناة السويس عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.


واستقر الدولار في بنك العربي الأفريقي، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وحافظ على استقراره في بنك الإسكندرية، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

 

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