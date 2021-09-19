الأحد 19 سبتمبر 2021
توقيت مصر 10:40 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حمو بيكا: «حسن شاكوش عايش دور محمد رمضان ومحدش بيحبه»

السعودية.. السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال لمن يرتكب هذا المخالفة

حسين لبيب يعلن عن عقوبات صادمة على الزمالك

بشرى سارة.. دولة عربية تعلن حاجتها لمليون عامل مصري خلال أيام

تغيير اسم نادي مصر المقاصة إلى نادي هويدي

فيفي عبده: «اتجوزت رجالة كتير عُرفي عشان الطلاق يبقى سهل»

شاهد.. لحظة اعتقال الاحتلال آخر أسيرين فارين وكشف تفاصيل العملية

الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أحمد فهمي يكشف حقيقة وفاة شقيقه الفنان كريم فهمي

هيفاء وهبي تثير ضجة علي مواقع التواصل بصورة جديدة لها

ADS
 

الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
Native
الأحد، 19-09-2021 08:44 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 19 سبتمبر ارتفاع طفيف بمقدار قرش، حيث سجل 15.72 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار في بنك عودة 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه، وسجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.
 

إقرأ ايضا

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

20200408220128870

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

ارتفاع مفاجئ للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

الدولار

تعرف على سعر الدولار في المعاملات الصباحية

الدولار

تعرف علي سعر الدولار اليوم في المعاملات الصباحية