الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
توقيت مصر 10:53 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. كيف دخلت سلمى الشيمي منطقة الأهرامات متنكرة بالعباءة

سابقة تاريخية.. السعودية تتخذ قرارًا رسميًا لصالح إسرائيل

لأول مرة في تاريخ تركيا.. إغلاق تام بسبب ارتفاع وفيات كورونا

التنمية المحلية تحذر : فرق مرور لمتابعة تنفيذ مواعيد الغلق الجديدة

الصحة : تراجع نسب شفاء مرضي كورونا

الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

إجراء هام بشأن مخالفي الإقامة في الكويت

ما علاقة ملك المغرب؟.. الكشف عن وصية عبدالباسط عبدالصمد لأول مرة

بيان من النيابة العامة بشأن مقتل "ريجيني"

الدولار أمام الجنيه.. ارتفاع حاد للعملة الأمريكية

ADS
 

الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الثلاثاء، 01-12-2020 08:49 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر ارتفاع طفيف بمقدار قرش عن معاملات أمس الصباحية حيث سجل 15.66 جنيه ، بينما سجل أمس 15.65 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي 15.59 جنيه لشراء وللبيع سجل   15.69 جنيه .
 

إقرأ ايضا

شحن ذهب خام إلى كندا لبيعه بالأسواق العالمية

سعر الذهب يتراجع خمسة جنيهات دفعة واحدة

الدولار

ننشر سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم

received_197481935204025

الدولار أمام الجنيه.. ارتفاع حاد للعملة الأمريكية

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم