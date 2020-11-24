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الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الثلاثاء، 24-11-2020 08:58 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24نوفمبر زيادة طفيفة بمقدار قرشين عن معاملات أمس الصباحية حيث سجل 15.64 جنيه ـ بينما سجل أمس 15.62 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه ، وسجل في بنك قناة السويس 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
كما سجل في بنك القاهرة 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه ، وسجل في بنك كردي أجريكول 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
 

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