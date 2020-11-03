الدولار يواصل ارتفاعه فى المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 03-11-2020
09:29 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر ارتفاع طفيف بمقدار قرش واحد حيث
سجل اليوم 15.72 جنيه ، بينما سجلت أمس 15.71 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75
جنيه ، وسجل في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.66 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل في بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل
في بنك البركة 15.66 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.76 جنيه .