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الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
Native
الأربعاء، 12-05-2021 09:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 مايو حالة من الارتفاع الطفيف بمقدار قرش واحد، حيث سجل اليوم 15.68 جنيه ، وبينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.67 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
كما سجل في البنك التجاري الدولي 15.71 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإٍسلامي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
 

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