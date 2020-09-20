الدولار يهبط بـ 5 بنوك في نهاية التعاملات

الأحد، 20-09-2020
07:25 م
محمد فضل - متابعات
هبط
سعر صرف الدولار
مقابل الجنيه المصري في 5 بنوك
، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة
بمستويات الخميس الماضي، بينما استقر في 5 بنوك
آخرى.
وانخفض
سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك الأهلي المصري إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80
جنيه للبيع.
وتراجع
سعر الدولار
في بنكي القاهرة، والإسكندرية قرشا واحدا عند 15.69 جنيه للشراء و15.79
جنيه للبيع.
وهبط
سعر الدولار
قرشا واحدا في بنك العربي الأفريقي إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه
للبيع.
وانخفض
سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80
جنيه للبيع.
واستقر
سعر الدولار
في بنك مصر عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.
وحافظ
سعر الدولار
في بنك البركة على مستواه عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.
وبقي
سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي التجاري الدولي عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79
جنيه للبيع.
وظل
سعر الدولار
ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.
واستقر
سعر الدولار
في بنك التعمير والإسكان عند 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.
وبقي
سعر الدولار
ثابتا في بنك قناة السويس عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.