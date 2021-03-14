الدولار ينزف أمام الجنيه..انخفاض كبير في الأسعار اليوم

الأحد، 14-03-2021
06:50 م
الطيب حسين
سجل سعر صرف الدولار
أمام الجنيه
، انخفاضًا كبيرًا في ختام التعاملات اليوم الأحد.
وانخفض سعر الدولار
4 قروش كاملة في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقارنة بسعر الخميس، حيث سجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
كما تراجع سعر الدولار
قرشين في بنك القاهرة إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.
وانخفض سعر صرف الدولار
في 8 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.
وهبط سعر الدولار
قرشا واحدا في بنكي قناة السويس، والتجاري الدولي إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار
قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 15.83 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار
قرشين في بنك الإسكندرية إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.
وهبط سعر الدولار
قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.