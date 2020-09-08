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الدولار ينخفض أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

الدولار
دولار
الثلاثاء، 08-09-2020 08:07 م أحمد سالم
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه البركة عند 15.81 جنيه للشراء، و 15.91 جنيه للبيع.

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