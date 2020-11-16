الدولار ينتفض أمام الجنيه ويرتفع إلى هذا الرقم

الإثنين، 16-11-2020
06:18 م
انتفض الدولار
أمام الجنيه
وحقق سعره ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الاثنين بعدما انخفض يوم أمس.
جاء هذا في حين استقر سعر العملة الخضراء في عدد من البنوك أيضًا.
وفي بنك قناة السويس ارتفع سعر الدولار
قرشين مقارنة بسعر يوم أمس، مسجلا 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
ومع هذا استقر سعر الدولار
في بنوك القاهرة، العربي والأفريقي، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
كذلك استقر في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وأبو ظبي الإسلامي، والبركة عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.