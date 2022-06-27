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الدولار يقفز 4 قروش في هذه البنوك مع بداية التعاملات

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الدولار
Native
Teads
الإثنين، 27-06-2022 10:21 ص
نقدم لكم سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى في بداية تعاملات اليوم الاثنين 27 يونيو  2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي 18.70جنيه للشراء و 18.81جنيه للبيع .

سعر الدولار
سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (مصرف أبوظبى الاسلامي ،مصر إيران للتنمية،العقارى المصري العربي)18.74جنيه للشراء و 18.79جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (التجاري الدوليCIB ، الإسكندرية،الأهلى المتحد،البركة) 18.73جنيه للشراء و 18.79جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (كريدى اجريكول،قطر الوطني QNB ) نحو 18.72جنيه للشراء و 18.79 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 18.71جنيه للشراء و 18.77جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى بنوك( فيصل الإسلامي،المصرف المتحد) نحو 18.71 جنيه للشراء و 18.79جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،الكويت الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية  ) نحو 18.69جنيه للشراء و 18.79جنيه للبيع.

وتقدم بنوك  مصرف أبوظبي الإسلامي ومصر إيران للتنمية،العقارى المصري العربي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.74جنيه للشراء.


 

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